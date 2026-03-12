Haberler

Alanya'da 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M.'yi Konaklı Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M.'nin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hükümlünün Konaklı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan F.M jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
