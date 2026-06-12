Alanya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkler Mahallesi Zelenegorsk Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü hakkında 'drift yapmak' suçundan 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan, sürücü hakkında, adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı