Alanya'da Dim Tüneli'nde kontrolden çıkan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23: 00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan Dim Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan Bulduk (37) yönetimindeki 07 E 1969 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özcan Bulduk ile yolcu olarak bulunan H.Ç.A (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Özcan Bulduk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan H.Ç.A ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı