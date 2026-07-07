Haberler

Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.K (50) park içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanan R.K. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi

NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi
Trump'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı

Trump'ın kalacağı otelde görülmemiş hazırlık! Odanın özelliği şaşırttı
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!