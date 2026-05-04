Haberler

Alanya'da Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, R.K. (64) park içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanan R.K. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici
Bağcılar'da park halindeyken sürüklenen kamyon 8 araca çarptı

Akılalmaz olay! Sokaktaki tüm araçlar hurdaya döndü
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da

Sözleşmesi uzadı! 1 yıl daha Galatasaray'da
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı