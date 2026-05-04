Alanya'da Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, R.K. (64) park içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanan R.K. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı