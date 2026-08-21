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Alanya’da intihar girişimi: Polis ikna etti

Alanya’da intihar girişimi: Polis ikna etti
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu vazgeçirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçirildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahsın intihar edeceğini söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede apartmana gelen polis ekipleri, şahısla görüşerek eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda şahıs eyleminden vazgeçirildi. Kendisine ve çevresine zarar verme ihtimaline karşı polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılan şahıs, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alındı.

Şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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