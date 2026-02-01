Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir balıkçı barınağında denizde erkek cesedi bulundu. Olay, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu cesedin, römorkörde çalışan Cem Türkoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Yapılan incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin römorkörde çalışan Cem Türkoğlu'na (36) ait olduğu tespit edildi. Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
