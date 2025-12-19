Alanya'da kalbi duran 21 yaşındaki Azeri uyruklu genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde rahatsızlanarak kalbi duran Azeri uyruklu genç, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Azeri uyruklu Tanverdi Salmanov, evinde rahatsızlanarak kusmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kalp masajı eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tanverdi Salmanov'un cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabip tarafından yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA