Alanya'da avokado bahçelerinin bulunduğu zirai alanda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado bahçelerinin bulunduğu zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle avokado bahçelerinin bulunduğu zirai alanda çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca 1 teknik eleman, 2 orman muhafaza memuru ve 11 orman işçisi katıldı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın çevredeki tarım alanlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 dönümlük zirai alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı