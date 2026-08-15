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Alanya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

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Antalya’nın Alanya ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (23) ile arkadaşı T.K. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., yanında bulunan bıçakla arkadaşı M.K.'yı boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan M.K., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.K., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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