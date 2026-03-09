Alanya'da apartman balkonunda çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın balkonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin balkon kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı