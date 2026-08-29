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Alanya'da yangın: 3 çocuk dumandan etkilendi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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