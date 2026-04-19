Kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen 51 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Fakırcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Telat Öztürk (51), M.Ö'ye ait arazide ağaç kestiği sırada kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alınırken, jandarma ekipleri tarafından soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı