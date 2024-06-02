Aladağlar'da mahsur kalan 2 dağcı helikopterle kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar'da Demirkazık zirvesine tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı helikopterle kurtarıldı.

Aladağlar Demirkazık zirve ve Çağıl mevkisinde 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan sevk edilen helikopterle Demirkazık mevkisine tırmanan 2 dağcı kurtarıldı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada yapılan kontrollerde dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - NİĞDE