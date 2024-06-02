Üye Girişi
Haberler

Aladağlar'da mahsur kalan 2 dağcı helikopterle kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar'da Demirkazık zirvesine tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı helikopterle kurtarıldı.

Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar'da Demirkazık zirvesine tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı helikopterle kurtarıldı.

Aladağlar Demirkazık zirve ve Çağıl mevkisinde 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan sevk edilen helikopterle Demirkazık mevkisine tırmanan 2 dağcı kurtarıldı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada yapılan kontrollerde dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aladağlar Çamardı Niğde Kurtarma Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title