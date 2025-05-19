Aladağlar'da Dağcılar Ceset Buldu

Aladağlar'da Dağcılar Ceset Buldu
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Niğde'nin Aladağlar bölgesinde dağcılar, kamp yaptıkları alana 1 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri, cesedi morga kaldırdı. Kimlik tespiti yapılan kişinin 26 yaşındaki Gana uyruklu Nicholas Ackah olduğu belirlendi.

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde zirve tırmanışı yapan bir grup dağcı, kamp yaptıkları alana yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta erkek cesedi buldu.

Karayalak Kamp Alanı'ndan zirve tırmanışı için ayrılan bir grup dağcı, kamp alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Dağcılar, şahsın hayatını kaybettiğini anlayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şahsın cansız bedenini bulunduğu yerden indirerek Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kimlik tespit çalışmaları sonucu cesedin 26 yaşındaki Gana uyruklu Nicholas Ackah'a ait olduğu belirlendi. Ackah'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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