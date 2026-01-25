Haberler

Kayakta düşerek ayağını kıran genç hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen 21 yaşındaki Z.E.T., ayağını kırarak hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde kayarken düşerek ayağını kırın genç, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Aladağ Kayak Merkezi'nde kayağa giden Z.E.T. (21) dengesini kaybederek düştü. Gencin düşmenin etkisiyle ayağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine kara ulaşımının zor olması nedeniyle hava ambulansı sevk edildi. Ayağı kırılan Z.E.T., yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
