Alaçamlı şehitler unutulmadı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Alaçam ilçesinde şehitler Jandarma Er Savaş Topal ile Piyade Er Hasan Hüseyin Aydoğdu şehadetlerinin 10 yılında kabirlerinin başında dualarla anıldı. Samsun'un Alaçam ilçesinde şehitler Jandarma Er Savaş Topal ile Piyade Er Hasan Hüseyin Aydoğdu şehadetlerinin 10 yılında kabirlerinin başında dualarla anıldı. 18 Eylül 2012 tarihinde Elazığ Kabul Toplanma Merkezi'nden bölgedeki birliklerine sevk edilen askerleri taşıyan otobüse Bingöl'ün Kardeşler köyü mevkisinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Jandarma Er Savaş Topal Alaçam ilçesinin Yenice Mahallesi'nde, Piyade Er Hasan Hüseyin Aydoğdu da Alaçam ilçesinin Pelitbükü Mahallesi'nde kabirlerinin başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamının okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi. Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehitlerin yakınları katıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüseyin Aydoğdu Savaş Topal Jandarma Piyade 3. Sayfa Haberler

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