Alacak verecek meselesinden kan aktı - Haberler

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Alacak verecek meselesinden kan aktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alacak verecek meselesinden kan aktı Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Alacak verecek meselesinden kan aktı

MALATYA - Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, 19.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle bölgede bulunan bir rezidansın önünde buluşan Ş.A. ile M.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.G. yanında getirdiği tabanca ile Ş.A.'ya ateş açtı. Sol bacağına iki isabet alan Ş.A. yaralanırken, olayın şüphelisi aracıyla kent merkezi istikametine doğru kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler9 mm çapında 5 adet boş kovan buldu. Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Üniversite, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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