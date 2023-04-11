Alacak verecek meselesinde kan aktı: 2 işçi kalas ve kürekle darp edildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir şüpheli, 2 inşaat işçisini kalas ve kürekle darp ederek ağır yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir şüpheli, 2 inşaat işçisini kalas ve kürekle darp ederek ağır yaralandı.

Elperek Mahallesi Çınardibi Sokak'ta bulunan inşaatta çalışan E.K. ve A.K. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine saldırgan, E.K. ile A.K.'yi kalas ve kürek darbeleriyle ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA