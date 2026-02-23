Haberler

Antalya'da katil zanlısı saklandığı adreste yakalandı

Antalya'da katil zanlısı saklandığı adreste yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren Y.N.K., polis tarafından saklandığı adreste yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, polis tarafından saklandığı adreste yakalandı. Katil zanlısı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Yakup Önal ve Y.N.K. bir kıraathanede buluştu. Ticari taksi ile binanın önüne gelen Y.N.K. ve Önal birlikte içeri girdikten sonra aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.N.K., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Yakup Önal'a ateş etti. Y.N.K. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakup Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Önal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu Y.N.K.'nin saklandığı yer belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı yere düzenlenen operasyonla yakaladı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N.K., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

Boğaziçi'ni ziyaret etmişti! Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı mesaj
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında

ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek

Türkiye'yi kahreden faciada kritik tarih belli oldu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor