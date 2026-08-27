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Konya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Konya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
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Konya’da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan bir grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Konya'da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan bir grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu grup içerisinden ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs A.Y.'yi bıçakladı. A.Y. bıçak darbeleri aldığı sırada yanında bulunan silahını çıkartırken silah tutukluk yaparak ateş almadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde husumetli grubun karşılaşması, kavga etmesi ve bir şahsın bıçaklanması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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