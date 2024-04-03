Eskişehir'de Alacak Verecek Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşayan 2 şahsın arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Hakan Balcı Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığı F.Ö.'nün evinin önüne gitti. Çıkan tartışma sonucunda F.Ö., evinin balkonundan aşağı tabancayla ateş etti. Sol bacağıma kurşun isabet eden G.A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli F.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR