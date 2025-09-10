Alacak Verecek Meselesi Fassı: Eniştesini Vuran Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, eniştesini silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı ablası ve yeğenlerinin gözü önünde silahla vurarak öldüren zanlı M.B., Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Zanlı M.B.'nin daha önce de 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

M.B. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA