Alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Çankırı'da alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olan şahıslar arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Çankırı'da alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olan şahıslar arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Çankırı Buğday Pazarı Mahallesi Eşikliaralık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T., alacak verecek sebebiyle husumetli olduğu Ali İhsan K.'nin evine geldi. Evde şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali İhsan K.'nin evinde bulunan eşyaları dağıtan Ramazan T., dışarı çıktı. Şahıslar arasında çıkan kavga sokakta devam etti. Kavga sırasında Ramazan T., Ali İhsan K.'yi ve araya giren Ali İhsan K.'nın annesi Servinaz K. ile Yusuf K.'yi de bıçakladı. Kavga sırasında Ramazan T.'nin vücudunda kesikler meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali İhsan Su Çankırı kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title