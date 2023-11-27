Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada adam öldürüldü

ISPARTA'da alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada tabancayla başından vurulan Ferhat Tokmak (38), hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine teslim olan F.Y. (37) ve H.K. (46) gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda Ferhat Tokmak'ın cenazesi, dağ yolundaki çalılıklarda bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalvaç ilçe merkezinde meydana geldi. F.Y. ve H.K., aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Ferhat Tokmak ile Çınaraltı bölgesi mevkisinde buluştu. Taraflar H.K.'ye ait 32 ADC 818 plakalı araçta konuşurken, çıkan tartışmanın ardından F.Y. yanında getirdiği tabancayla Ferhat Tokmak'a ateş etti. Başından vurulan Ferhat Tokmak'ın hayatını kaybettiğini anlayan F.Y. ve H.K., cesedi dağ yolunda bıraktı.

ARAÇ İÇİNDE SİLAH ÇEKTİ, BOĞUŞMA OLDU

Bir süre sonra polis merkezine giden F.Y. ve H.K. teslim oldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, H.K.'nin aracında yapılan incelemede ön sağ koltuk ve alt kısmında yoğun kan lekesi ve doku kalıntıları olduğu, aracın tavan kısmında ise bir mermi girişi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda Ferhat Tokmak'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Kızılca Mahallesi ve Özgüney köyleri arasındaki dağ yolunda çalılık alanda bulundu.

Şüpheliler ilk ifadelerinde aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olduğunu, bu sebeple Çınaraltı bölgesi civarında buluştuklarını ve aralarında tartışma çıktığını, daha sonra Ferhat Tokmak'ın araç içerisinde H.K.'ye silah doğrulttuğunu, F.Y.'nin de yanındaki tabancayı çekmesi sonucu boğuşma yaşandığını anlattı. Boğuşmada F.Y.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonrası Ferhat Tokmak'ın başından yaralandığını ve araç içerisinde öldüğünü anladıklarını ileri süren şüpheliler, yaşadıkları panikle cesedi Özgüney yolunda boş alana, tabancaları da yol üzerinde attıklarını beyan etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.