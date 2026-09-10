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Alacağını tahsil edemeyince inşaatın çatısına çıktı

Alacağını tahsil edemeyince inşaatın çatısına çıktı
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir işçi, alacağını tahsil edemediğini belirterek inşaatın çatısına çıktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir işçi, alacağını tahsil edemediğini belirterek inşaatın çatısına çıktı. İşçi, bir süre sonra ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay Kayapınar ilçesinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir alacağını tahsil edemeyen işçi, inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. şahıs, uzun uğraşların ardından ikna edilerek aşağı indirildi. İşçi, ambulanstaki kontrollerinin ardından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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