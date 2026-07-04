Haberler

Akyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Akyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, araçlar trafikten men edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen iki araca, uyuşturucu madde alışverişi sırasında operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 3'ü ekili tarlaya kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ekiplerin takibi sonucu şahıslar kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan U.K., B.B., M.Ş. ve M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı: 'Mig-29' savaş uçağını havaya uçurdular

Rusya'ya şok saldırı! Putin göz bebeğini havaya uçurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi