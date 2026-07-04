Akyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen iki araca, uyuşturucu madde alışverişi sırasında operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 3'ü ekili tarlaya kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ekiplerin takibi sonucu şahıslar kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan U.K., B.B., M.Ş. ve M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı