Akyurt'ta Camiye Yangın Tüpüyle Zarar Veren İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Akyurt'ta Camiye Yangın Tüpüyle Zarar Veren İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde, cemaatin olmadığı bir saatte camiye yangın tüpü ile zarar veren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda caminin içindeki halılar ve eşyalar kimyasal toz nedeniyle hasar gördü.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yangın tüpü ile camiye zarar veren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Akyurt'un Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikindi namazı öncesi, cemaatin bulunmadığı bir saatte camiye iki kişi geldi. Şahıslardan biri, cami duvarında asılı olan yangın tüpünü önce yere ardından arkadaşına doğru sıktı. Olayda cami içerisindeki halılar ve eşyalar yangın tüpünden çıkan kimyasal toz nedeniyle zarar gördü. Olayın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde kimlikleri belirlenen şüpheliler Y.D. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinde pişman olduklarını ifade ettiler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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