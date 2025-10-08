Akyurt'ta 15.5 Milyon Lira Değerinde Sağlıksız Et ve Tavuk Ürünü Ele Geçirildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton sağlıksız et ve tavuk ürünü ele gecirildi.

Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 08.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 köfte üretim tesisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda yaklaşık piyasa değeri 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ile 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu ürünler imha edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANKARA