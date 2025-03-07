Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum

Normalleşme beklenirken tehdit! Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Ece Gürel'e son veda
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü

Akyazı'da Trafik Denetiminde Yabancı Sürücüye Ceza

Akyazı'da Trafik Denetiminde Yabancı Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, başkasının ehliyetiyle trafiğe çıkan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen yabancı uyruklu sürücüye ceza kesildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polisi ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde başkasının ehliyeti ile trafiğe çıktığı ve ehliyetsiz olduğu belirlenen yabancı uyruklu kamyonet sürücüsü cezadan kaçamadı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve polis ekiplerince Ada Caddesi üzerinde trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmadı. Gazi Süleymanpaşa Camii karşısında oluşturulan denetim noktasında araçlar tek tek durdurularak gerekli kontroller yapıldı. Durdurulan araç içerisindeki sürücülerin belgeleri kontrol edildi, şüpheli görülen kişilere yönelik yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Başkasının ehliyeti ile trafiğe çıktı

Öte yandan, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kamyonet sürücüsü ise başkasına ait ehliyet ile trafiğe çıktı. Denetime takılan sürücü, polisin dikkatinden kaçmadı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve başkasına ait ehliyeti gösteren sürücüye ekipleri yanıltmaktan işlem yapılarak ceza kesildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber geldi

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.