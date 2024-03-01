Akyazı'da park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaldırıma bırakılan park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırıma bırakılan park halindeki elektrikli bisiklet bir anda alev aldı. Saniyeler içerisinde alev topuna dönene elektrikli bisikletin bataryaları patlarken, çevredekiler korku yaşadı. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile müdahalesi neticesinde alevler kontrol altına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Çıkan yangın neticesinde elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA