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Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni yapılan yol üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 06 AAZ 576 plakalı Kia marka otomobil ile E.Y. yönetimindeki 54 ANE 405 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımıyla caddeden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Ozan Yilmaz:

yeni yol yapıyoruz diye kasa dolduruyo yaa sonra da böyle kazalar oluyo sürücüler tabii ki alışamaz işte böyle yollara ama ne bileyim kim ödeyo bunun parasını hep biz

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Haber YorumlarıBirsen Gundag:

yeni yapılan yol diyorlar da şoför mi dikkat etmemiş motosikletçi mi hız yapmışsa belli olmaz

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Haber YorumlarıMehmet Tökü:

çok kötü bir olay yazık adama motosiklet sürücüsü ne yapıyo anlamıyorum böyle tehlikeli yollarda kimse dikkat etmiyo hamdolsun yaralı kurtulmuş

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