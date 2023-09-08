Akyazı'da halk otobüsünde çıkan kavgada döner bıçağıyla yaralanan şüpheli serbest bırakıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halk otobüsünde çıkan kavgada bir kişiyi döner bıçağıyla yaralayan şüpheli serbest bırakıldı. İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında yaşanan olayda, Orhan Ç. ile Erkan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Orhan Ç, durağın yanındaki dükkandan aldığı döner bıçağıyla Erkan A'yı yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.