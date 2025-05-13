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Akyazı'da 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Akyazı'da 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Semih Dündar evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Konuralp Mahallesi 2004. Sokak'ta meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Semih Dündar'dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, içeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dündar'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Ekipler tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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