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Akyaka'da Sahil Güvenlik Destek Hizmet Binası Açıldı

Akyaka'da Sahil Güvenlik Destek Hizmet Binası Açıldı
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, denizlerde yaşanması muhtemel olaylara karşı daha etkin mücadele amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı Akyaka Kolluk Destek Hizmet Binası'nın açılışı yapıldı. Açılışa katılan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Mavi Vatan'daki huzur ve güvenliğin korunması için tesisin hayırlı olmasını dileyerek, Sahil Güvenlik teşkilatına başarılar temennisinde bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesinde Sahil Güvenlik Destek Hizmet Binasının açılışı yapıldı. Denizlerde yaşanması muhtemel, olaylara karşı daha etkin mücadele amacıyla açılışı yapılan Sahil Güvenlik Komutanlığı Akyaka Kolluk Destek Hizmet Binasının açılışına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da katıldı.

"Mavi Vatanımızda var olan huzur, güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla hizmete giren tesisin ilimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dileyen Vali Akbıyık; "Turizmin göz bebeği Muğla'mızda ve Akyaka'mızda denizlerimizin emniyeti için gece gündüz demeden görev yapan Sahil Güvenlik teşkilatımızın her bir neferine başarılar diliyor, yeni hizmet binamızın Akyaka'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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