Akyaka'da Sahil Güvenlik Destek Hizmet Binası Açıldı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesinde Sahil Güvenlik Destek Hizmet Binasının açılışı yapıldı. Denizlerde yaşanması muhtemel, olaylara karşı daha etkin mücadele amacıyla açılışı yapılan Sahil Güvenlik Komutanlığı Akyaka Kolluk Destek Hizmet Binasının açılışına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da katıldı.

"Mavi Vatanımızda var olan huzur, güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla hizmete giren tesisin ilimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dileyen Vali Akbıyık; "Turizmin göz bebeği Muğla'mızda ve Akyaka'mızda denizlerimizin emniyeti için gece gündüz demeden görev yapan Sahil Güvenlik teşkilatımızın her bir neferine başarılar diliyor, yeni hizmet binamızın Akyaka'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı