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Akü hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akü hırsızları tutuklandı

Malatya'da 6 aracın aküsünü çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da 6 aracın aküsünü çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 6 ayrı aracın aküleri ile bir işyerinde çeşitli inşaat malzemelerin çalınması olayları ile ilgili çalışma başlatan ekipler, M.S.U. ile H. İ. D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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