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Aksu’da yasadışı kenevir operasyonu

Aksu’da yasadışı kenevir operasyonu
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Antalya’nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Aksu ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı olarak ekildiği belirlenen kenevir bitkileri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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