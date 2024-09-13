Aksu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda yangın işçisi müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile birlikte çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulunuyor. - ANTALYA