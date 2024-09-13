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Aksu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda yangın işçisi müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile birlikte çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Helikopter antalya 3-sayfa Yaşam

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