Aksu'da operasyonda 1 şüphelinin evinde bin 414 sentetik hap ele geçirildi

Aksu'da operasyonda 1 şüphelinin evinde bin 414 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarmanın uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada bin 414 sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.