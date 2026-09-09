Aksu’da 2 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir araçta 2 kilo 750 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Aksu ilçesinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüpheliler takibe alındı. Takip sonucunda içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 kilo 750 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı