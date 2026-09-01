Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 50 gram eroin, 150 gram metamfetamin ve 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda belirlenen bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 1 kilo 50 gram eroin, 150 gram metamfetamin ve 10 bin kullanımlık 400 gram sentetik kannabinoid madde ele geçirildi.

Aramada ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı