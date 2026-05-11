Haberler

Akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde serinlemek için girdiği Aksu Çayı'na kapılarak kaybolan 22 yaşındaki genç, yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'da serinlemek için Aksu Çayı'na giren 3 arkadaştan akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aksu Çayı'nda meydana geldi. Gaziler Mahallesi'nde palet üretim tesisinde çalışan yabancı uyruklu 3 arkadaş, serinlemek için Aksu Çayı'na geldi. Güloluk Köprüsü'nün bulunduğu noktadan Aksu Çayı'na giren 3 arkadaşın 2'si sudan çıkarken, Ahmet Mahmut Sadık (22) akıntıya kapılarak kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler kıyıdan arama çalışması yaparken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'ne bağlı dalgıçlar ise suda arama yaptı. Gencin çaya girdiği alana yakın bir noktada ise su yüzeyindeki bir terlik dikkat çekti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışmasının ardından JAK dalgıçları, kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta su altında Ahmet Mahmut Sadık'ın cansız bedenine ulaştı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

7 yıl sonra bir ilk! Hepsi birden açıldı
Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
CHP'li Ağbaba'dan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına suç duyurusu

CHP'li Ağbaba'dan Muhittin Böcek'in oğlu hakkında suç duyurusu
Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu

Edin Dzeko sonunda muradına erdi