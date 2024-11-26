Akşehir'de Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde trafik polislerinin dur ihtarına uymayıp kaçan ve sonrasında yakalanan araçta uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir'de trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve tabanca mermisi ele geçirildi. Arata bulunan F.A., M.Y.Y., S.A. ve F.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan F.A.'nın ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi. - KONYA