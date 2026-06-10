Haberler

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.K., R.D. ve K.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.Ç. ise işlemlerinin ardından serbest kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu

ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: Destekler artırılacak
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim