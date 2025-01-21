Akşehir'de Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Akşehir Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (39) idaresindeki 42 ASF 736 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ş. (39) ile araç içindeki M.S. (29), M.Ş. (28), F.Z. (28) ve H.İ.Ş. (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan M.S. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA