Akşehir'de Tır ile Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Adsız Mahallesi tren garı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir şehir merkezi istikametine geçmek isteyen Cihat Yavuz (25) idaresindeki 06 ET 4545 plakalı otomobil tren garı kavşağından geçerken, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan H.A. (34) idaresindeki 63 AGS 168 plakalı tır ile çarpıştı. Tır otomobili metrelerce sürüklerken, otomobil sürücüsü Cihat Yavuz ve araç içerisindeki Fatma Yavuz (51) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cihat Yavuz ve Fatma Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA