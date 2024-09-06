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Akşehir'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. (32) idaresindeki 32 ACV 599 plakalı otomobil, C.Ö. yönetimindeki 42 D 1332 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 32 ACV 599 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 32 ACV 599 plakalı otomobilin sürücüsü N.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.Ç. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Akşehir 3-sayfa Güncel konya Kaza

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