Otobüsteki yolcudan 5 bin uyuşturucu hap çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde durdurulan otobüste bir yolcunun üzerinde ve çantasında 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüpheli araç ve şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan A.İ.A. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında yapılan aramada toplam 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı