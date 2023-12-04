Akşehir'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın mutfak bölümünde çıktı ve dairede büyük çaplı zarar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında evde dumandan etkilenen 3 kişiyi itfaiye kurtardı

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Akşehir ilçesi Meydan Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri yangına müdahale etti. H.Ş. isimli kişinin kiracı olarak bulunduğu dairedeki dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı.

Yangının dairenin mutfak bölümünde çıktığı öğrenilirken, dairede büyük çaplı zarar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.