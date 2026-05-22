Akşehir polisi 14 bin kullanımlık bonzai ele geçirdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 14 bin kullanımlık kağıt bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, tespit edilen Ankara plakalı aracı takibe aldı. Şüpheli araç, uygulama noktasında durdurularak sürücü H.K. ile araçta bulunan Y.T. gözaltına alındı. Şüpheliler ve araç Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın cam açma aparatı altına zulalanmış 17 parça halinde yaklaşık 14 bin kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi. Ayrıca vites kolu altına gizlenmiş uyuşturucu hap ile bir miktar esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, H.K. ve Y.T. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.K. ve Y.T. tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA

